Maqueiro é torturado e morto a facadas na BA; corpo foi achado em mata

O corpo de um homem foi encontrado em um matagal na noite de quarta-feira, 24, com marcas de facadas e cabelos cortados em Ilhéus, no sul da Bahia. De acordo com a polícia, Edson Pereira dos Santos trabalhava como maqueiro no Hospital Regional Costa do Cacau.



Segundo a Polícia Militar, um dos três suspeitos de envolvimento no crime foi preso em flagrante.

Edson desapareceu após ir até a região do Condomínio Rio Cachoeira para buscar um sofá, que teria sido doado por um amigo. O local fica próximo do hospital onde ele trabalhava. Após buscar o móvel, a vítima teria sido parada por três homens, que a tiraram do carro e a torturaram, deixando o corpo em uma região de mata.

A Polícia Militar informou que os suspeitos acreditavam que Edson era integrante de uma facção rival e o levaram para a localidade, onde foi morto com uma faca de cozinha e teve o corpo abandonado.

A PM recebeu denúncias sobre um possível homicídio na região e se deslocou até a área indicada. Inicialmente, os agentes entraram na mata, mas não encontraram o corpo de Edson.

De acordo com a polícia, equipes receberam informações sobre os três supostos envolvidos no crime e, ao abordar um deles, o suspeito confessou que participou da morte da vítima e indicou a localização do corpo.

O corpo foi levado para a perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).