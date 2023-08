Motorista de ambulância morre após batida no sudoeste baiano

Um grave acidade entre uma ambulância e um caminhão provocou a morte do motorista do veículo de emergência. A colisão ocorreu na quarta-feira, na BR-030, zona rural de Palmas de Monte Alto, no sudoeste da Bahia.

O motorista da ambulância, identificado como Custódio Feliz Clara, de 47 anos, chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral de Guanambi, mas não resistiu.

Uma técnica de enfermagem que estava no veículo ficou ferida. Ela passa bem. Já o motorista do caminhão não sofreu ferimentos.