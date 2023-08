Motorista morre após perder controle de veículo no sul da Bahia

Um motorista morreu após um acidente no distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa, sul do Bahia, após perder o controle do veículo no Km-87 da BR-418. O caso aconteceu na madrugada deste sábado, 19.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Adriano Neres Nascimento, de 42 anos, bateu com o carro em uma árvore. Em imagens que já circulam pela redes sociais, o carro aparece completamente destruído.

Outros acidentes

Mais dois acidentes foram registrados nas imediações na noite de sexta-feira, 18. Em Porto Seguro, na BR-367, dois veículos na sexta-feira se chocaram. Duas pessoas foram encaminhadas com lesões leves para um hospital em Eunápolis. A pista foi parcialmente interditada.

Na mesma rodovia, um carro de transporte e um caminhão se envolveram em outro acidente. As vítimas foram encaminhados ao Hospital LEM, em Porto Seguro, com lesões leves. Não há confirmação de quantas pessoas estavam nos veículos.