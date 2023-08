Motorista tomba caminhão e é preso por dirigir sob efeito de álcool

O motorista de um caminhão foi preso em flagrante por dirigir sob efeito de álcool após tomar com veículo na BR 101. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, o caso aconteceu no sábado, 29, no Km 355, trecho do município de Wenceslau Guimarães.

Conforme a corporação, os PRFs deslocaram-se até o local para averiguar o ocorrido e encontraram o caminhão M.Benz L1944, de cor branca, um caminhão tombado na via. Ao se aproximarem do motorista do caminhão, os policiais perceberam que o homem de 52 anos apresentava sinais claros de embriaguez como odor etílico, olhos avermelhados e ideias desconexas.

Ele foi submetido ao teste do “bafômetro” e foi constatada a embriaguez ao volante. O aparelho acusou uma concentração de 0,68 mg/l de álcool, o que é considerando crime pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Ainda de acordo com a PRF, o motorista foi atendido por uma viatura do SAMU e após liberado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e autuado em flagrante pelo crime de conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.