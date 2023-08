Ossos de idosa desaparecida na Bahia são encontrados pela polícia

A idosa Vera Lúcia Vaz Vieira, de 73 anos, que estava desaparecida desde o dia 9 de junho, na cidade baiana de Itabuna, foi morta em suposto crime de extorsão mediante sequestro. A Polícia Civil do município confirmou na sexta-feira, 21, que encontrou os ossos da vítima. O material humano foi achado na zona rural de Ilhéus, no último dia 25, e passou por exames no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A identificação foi feita com base na análise da arcada dentária e na radiografia do crânio de Vera Lúcia. As investigações apontam que ela foi sequestrada por criminosos que exigiam R$ 1 milhão. Em um dos locais por onde os sequestradores passaram, na BR-101, foi encontrado bilhetes com ameaças feitas para familiares da mulher e a descrição do valor em dinheiro.

Os sequestradores fizeram contato com os familiares e houve negociação, mas a comunicação foi interrompida durante o processo e a Polícia Civil acredita que o motivo foi o assassinato da idosa na cidade baiana. Ela foi tirada de casa e ficou em cárcere privado na região de Japu, em Ilhéus.

A Polícia Civil segue as investigações sobre as circunstâncias e as autorias do crime violento na Bahia. A causa da morte de Vera Lúcia ainda não foi confirmada.