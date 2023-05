Porto Seguro: garoto morre após se afogar em piscina de hotel

Um garoto de dois anos morreu após se afogar em uma piscina de um hotel em Porto Seguro, no sul da Bahia, na madrugada de segunda-feira, 22.

O avô da criança seria o proprietário do estabelecimento e não teve o nome divulgado. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do afogamento.

A criança foi levada para um hospital da região, mas não resistiu. O caso é investigado pela Polícia Civil de Porto Seguro.