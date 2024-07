Prefeita de Eunápolis é punida por propaganda autopromocional

Órgão determinou à Cordélia Torres (UB), imediata retirada das publicações - Foto: Reprodução

A prefeita de Eunápolis, Cordélia Torres (União Brasil), foi punida, nesta quarta-feira, 3, após o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) ratificar medida cautelar. A gestora vai ter que se abster de associar nome, nas redes sociais, às ações e propagandas feitas pela prefeitura.



A denúncia foi formulada por João de Cristo Gomes de Almeida Júnior, que destacou a associação entre as ações e programas realizados pelo município e a imagem e logomarca pessoal da atual prefeita, o que infringe a Constituição Federal.

O órgão destacou que a análise das peças publicitárias inclusas no processo, e outros da própria conta da gestora no Instagram, demonstram a promoção pessoal do nome/marca da prefeita, uma vez que em algumas existem clara associação da imagem pessoal às ações da Prefeitura local.

O órgão determinou à Cordélia Torres de Almeida, a imediata retirada das publicações que se utilizem da marca/nome e imagem para vinculação às ações da Prefeitura e abstenção no feito em futuras publicações.

A reportagem procurou a Prefeitura de Eunápolis e não obteve resposta aos questionamentos.