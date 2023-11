Prefeito de Canavieiras tem mandato cassado após infrações | A TARDE

O prefeito de Canavieiras, Clóvis Roberto Almeida de Sousa (Pros), foi cassado na noite desta quarta feira, 01, durante sessão na Câmara Municipal, por oito votos a favor e 3 contra.

Foram apresentadas supostas infrações político-administrativas. As denúncias são por suposto decreto de crédito suplementar sem autorização do Poder Legislativo local, ausência de comprovação dos recolhimentos do INSS e renúncia de receita na Cobrança da Dívida Ativa.

Sendo assim, quem assume o posto é o vice-prefeito, Paulo Carvalho (PTB), que rompeu com o prefeito cassado, Clóvis Roberto.

Em 2020, Clóvis tinha sido acusado de abuso de poder econômico durante as eleições.