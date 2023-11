Prefeito de Firmino Alves é acionado no MPF por professores municipais | A TARDE

O Prefeito do município de Firmino Alves, sul da Bahia, Fabiano Sampaio, e a Secretária de Educação, Maria José da Hora Santos, foram acionados pelos professores da rede municipal de ensino. A categoria apresentou uma representação ao Ministério Público Federal, em Ilhéus.

Os professores se queixam do não repasse do abono de 60% de mais de R$ 3 milhões de reais recebidos pelo município em precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) em 2022, o que viola a legislação em curso.

A categoria denuncia ainda prováveis desvios de propósito na gestão dos recursos, pelo motivo da falta de transparência sobre o saldo, destinação e aplicação dos valores, o que o prefeito e a secretária de Educação teriam deixado de fazer.

A reportagem entrou em contato com o prefeito, bem como com a Prefeitura de Firmino Alves, e não obtivemos resposta.