Professores cobram da Prefeitura de Itabuna pagamento do ticket | A TARDE

A Prefeitura de Itabuna está sendo notificada, mais uma vez, pelo sindicato do magistério do município com cobrança pelo pagamento do ticket alimentação dos professores e o repasse sindical do mês de setembro, que até o momento, segundo o órgão, ainda não foram pagos.

De acordo com a presidente do sindicato, Carminha Oliveira, um compromisso com a categoria foi firmado pelo prefeito Augusto Castro durante as negociações salariais neste ano.

A lei municipal 2.626, aprovada por unanimidade na Câmara de Itabuna, e já sancionada pelo prefeito, garante o pagamento do ticket alimentação a todos os professores municipais a partir de setembro. No entanto, segundo o sindicato, a parte do ticket não foi cumprida pela gestão.

Segundo o portal a Região, o órgão também cobra da prefeitura a contribuição sindical dos professores, que não esá sendo repassada em dia desde agosto.

Vale lembrar que nesta semana a Prefeitura de Itabuna também foi acusada de atrar o salário dos hospitais geridos pela Santa Casa de Misericórdia da cidade, e estar com uma dívida de R$ 13 milhões junto à entidade, mesmo com repasse bilionário do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), no valor de cerca de R$ 1,5 bilhão.

O sindicato diz ainda que a contribuição sindical dos professores "é o que sustenta a entidade, que não tem outra fonte de renda". O valor é descontado automaticamente do salário, para ser repassado ao Simpi.



"Não entendemos o por que deste atraso, uma vez que o dinheiro de custeio do Simpi vem diretamente do salário do professor. Esses atrasos podem comprometer o bom funcionamento da nossa entidade e consequentemente a qualidade do nosso serviço", diz Carminha, que espera uma resposta positiva do prefeito Augusto Castro.