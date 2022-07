Samu de Ilhéus é acusado de ter absolvido "falsa médica"

Uma denúncia grave na Saúde do município de Ilhéus, sul da Bahia. Uma "falsa médica" é acusada de ter prestado atendimento no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da cidade durante os meses de dezembro de 2021 e abril deste ano.

A denúncia é do vereador Vinicius Alcântara (Cidadania). De acordo com o parlamentar, a Secretaria de Saúde não conseguiu identificar e confirmar os documentos da "profissional", que teria utilizado documentos falsos para ingressar no órgão. Uma denúncia sobre o fato já foi formulada ao Ministério Público do Estado da Bahia.

"É uma consulta simples que qualquer cidadão, em 15 segundos, consegue fazer com o CRM do profissional em mãos, coisa que a secretaria não conseguiu fazer", afirmou.

Ainda de acordo com Alcântara, a Saúde de Ilhéus passa por uma situação de precariedade, já que os ambientes estão "contaminados", o que deixa também os servidores "expostos a doenças".

"A gente tem passado nas Unidades de Saúde e constatado diversas irregularidades, porém é no Samu que existem mais problemas", afirmou.

O Samu de Ilhéus é responsável pelo atendimento em 9 cidades na região, o que totaliza, em média, 420 mil habitantes.

"As viaturas estão abandonadas e não estão sendo desinfectadas. Na sede, podemos encontrar ratos, infiltrações nas paredes, falta de medicamentos e banheiros sujos", finaliza.