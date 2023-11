Sem coleta de lixo, Itabuna pode ficar também sem serviços na Saúde | A TARDE

Falta de pagamento. Essa é a frase que impera em Itabuna, sul da Bahia. Pelo menos é o que revela o vice-prefeito do município, Enderson Guinho (União Brasil), que trouxe à tona o problema com colaboradores da empresa responsável pela coleta de lixo local, bem como a ameaça dos servidores da Saúde, que já ameaçaram parar as atividades.

"Dizem que é politicagem e que eu só crítico, porém não é certo se calar diante dos diversos problemas. O prefeito foi eleito para governar, e caso não se ache capaz, seria melhor renunciar e colocar a cidade pra andar", disse, Guinho.

De acordo com José Carlos da Conceição, diretor do Sindilimp local, o pagamento à empresa Biosanear ficou só na promessa por parte do atual prefeito, Augusto Castro (PSD).

"O prefeito de Itabuna ainda não pagou os três meses em dívida com a Biosanear. O atual gestor apenas prometeu aos diretores da empresa fazer o pagamento". afirmou Conceição.

Outro problema relatado pelo vice-prefeito, os servidores da Saúde também ameaçam paralisação por falta de pagamento.

"Quando eu rompi com o prefeito, falei dos gastos excessivos, em algum momento a conta não iria fechar", afirmou Guinho.