Veja os bilhetes de sequestradores de idosa achada morta na Bahia

O delegado regional da 6.ª Coorpin da Polícia Civil da Bahia, Evy Paternostro, disse que existe indicativo de violência na casa de Vera Lúcia Vaz Vieira, de 73 anos, que estava desaparecida desde o último dia 19. Ela foi sequestrada e morta por criminosos que fizeram ameaças por meio de bilhetes, enviados aos familiares da idosa. Os restos mortais da mulher foram encontrados no último dia 21.

A delegado explicou que houve a exigência de R$ 1 milhão aos familiares como resgate. Além disso, os criminosos fizeram a entrega de cartões de crédito e um talão de cheques assinados, como prova indireta de vida. Os bilhetes foram apresentados pelo titular da PC durante coletiva no sábado, 21.

Veja os detalhes dos bilhetes:

"Bom dia! Tiramos dona Vera na terça umas 4:00 horas da manhã. Ela está bem. Está viva. A prova são os cartões e o talão do banco com folhas assinadas por ela hoje".

"Passamos hoje cedo pela entrada da faz. dela. Providencie o dinheiro e nada de polícia seguir, não, pois qualquer coisa a operação será cancelada".

"Tirem a polícia do caso com urgência para o bem de Vera. Parentes são os culpados de tudo. Serão 3 contatos com esse. Queremos 1.000.000,00 até amanhã".

"Os cheques e os cartões estão devolvidos até amanhã com o dinheiro. Isso já tem mais de 20 anos... Agora é a hora".

A Polícia Civil segue com as investigações sobre a autoria e as circunstâncias do crime na cidade baiana.