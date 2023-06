Vereador chama primeira dama de Itabuna de "cachorra"

O vereador do município de Itabuna, Danilo Freitas Santos, conhecido como Danilo da Nova Itabuna (UB), fez uma comparação infeliz, durante sessão na Câmara Municipal local, nesta quarta-feira, 21, relacionando a primeira dama do município, Andréa Castro, a uma "cachorra".

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, o parlamentar diz que o motivo do ataque foi pelo fato de Andréa Castro ter desistido de ser candidata a deputada estadual em 2022

null Reprodução | Redes Sociais

A presidente do União Brasil Mulher Bahia, Iris Azi, disse que esse é mais um caso lamentável de violência política.

"A postura de um parlamentar, sobretudo durante uma sessão na Casa Legislativa, não pode ser baseada neste tipo de violência. Repudio veementemente a atitude do parlamentar", disse Iris Azi.

A superintendente de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher, da Secretaria de Proteção para as Mulheres, Camila Santana, classificou o ato como "absurdo".

"Não podemos mais aceitar esse tipo de violência, sobretudo na esfera política. É uma postura agressiva, machista e misógina", afirmou Camila.

Em nota, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), repudiou a atitude do vereador e disse que é inadmissível e inaceitável que "um representante do povo utilize linguagem degradante e ofensiva para se referir à primeira-dama, advogada, mãe, esposa e mulher, Andrea Castro. Comparar uma mulher a uma expressão pejorativa e depreciativa é um desrespeito não apenas à sua dignidade, mas a todas as mulheres que lutam diariamente por igualdade e respeito", disse.

O prefeito disse ainda esperar que a Câmara Municipal tome as devidas providências para repreender a atitude, que de acordo com ele, mostra a intolerância e a discriminação que não cabe mais no cenário político.

Em nota o vereador Danilo Freitas Santos disse que "em momento algum teve a intenção de ofender a primeira dama". Disse ainda que "sempre teve uma relação respeitosa com André Castro e admira como mulher mãe advogada e esposa".



A reportagem entrou em contato com a primeira-dama, Andréa Castro, porém não atendeu as ligações.