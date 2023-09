Vereador é punido após chamar primeira-dama de "cachorra"

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Itabuna determinou nesta terça-feira, 5, uma punição de 90 dias ao vereador Danilo Freitas, conhecido como Danilo da Nova Itabuna (União Brasil), após ter comparado a primeira-dama da cidade, Andrea Castro, a uma cadela.

Neste período definido pelo colegiado, o vereador está suspenso de se pronunciar durante as sessões no plenário até o dia 11 de dezembro deste ano. O Conselho classificou o comportamento do edil como "desrespeitoso e ofensivo". Para além, Danilo da Nova Itabuna também terá que escrever uma retratação pública que deve ser lida na Câmara e também publicada nas mídias sociais. As penalizações foram lidas pelo presidente da Casa, Erasmo Ávila (PSD).

A um blog local, o vereador pediu desculpas à primeira-dama e todas as mulheres da cidade. O parlamentar ainda comentou que "reconhece o seu erro", mas, afirmou que não vai se calar diante da punição.

"Quero pedir perdão a Dra. Andrea, quero pedir perdão a sua filha, que é uma criança, e quero pedir perdão a toda mulher itabunense. Reconheço que foi um erro e recebo a punição tranquilamente. Quero dizer pra Itabuna que errei, mas tenho consciência de que vou sair daqui sem ganhar nem um real e sem participar de esquema nenhum. O que eu garanto é uma coisa: calado eu não vou ficar", frisou o parlamentar.



Relembre caso

No último dia 21 de junho, o parlamentar comparou a primeira-dama com uma cadela após Andréa Castro desistir da candidatura de deputada estadual durante as eleições de 2022. As falas foram proferidas durante sessão ordinária.

Confira vídeo:

Reprodução