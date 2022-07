Cantor é morto dentro da própria casa em Ibotirama

O cantor Geovane Cigano foi morto a tiros dentro de casa, na cidade de Ibotirama, região do Vale do São Francisco, na Bahia. O crime foi nesta sexta-feira, 8.

A vítima trabalhava na área externa do imóvel, que ainda estava em construção, quando foi atingida pelos disparos de arma de fogo. Cápsulas de cartuchos calibre 12 ficaram espalhadas no chão ao lado do corpo.

Giovani cigano tinha CDs gravados e chegou a realizar diversos shows em Ibotirama.



A autoria e motivação do crime vão ser investigadas pela Polícia Civil.