Cobra de cerca de dois metros é resgatada em Juazeiro

Uma cobra de cerca de dois metros de comprimento foi resgatada em Juazeiro, ao lado da estação de tratamento da Embasa, nesta quinta-feira, 10. O animal foi avistado por populares que acionaram militares do 9° Batalhão de Bombeiros Militar (9° BBM).

Para a captura, os bombeiros utilizaram técnicas adequadas. Após o resgate a cobra foi avaliada pelos bombeiros e estava sem ferimentos aparentes, em seguida foi levada para o Ibema para que fosse avaliada com mais detalhes por um profissional habilitado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, caso perceba algum animal fora do habitat natural, como cobra, é importante que as pessoas não tentem capturar o réptil se não tiver o treinamento adequado. O Corpo de Bombeiros pode ser acionado através da central 193.