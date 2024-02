Com R$ 14 mi do Fundeb, Paulo Afonso não paga férias da Educação | A TARDE

Professores da rede municipal de ensino do município de Paulo Afonso, nordeste da Bahia, estão sem pagamento do terço das férias, direito social do trabalhador. A denúncia é da vereadora Evanilda Gonçalves de Oliveira (Solidariedade).

"Tenho acompanhado a luta incansável da classe e ao tomar conhecimento do não pagamento do terço das férias notifiquei o Ministério Público a respeito da situação e requeri, além das apurações da utilização da verba pública, a regularização do pagamento desse direito constitucional", disse a parlamentar.

De acordo com a vereadora, o município de Paulo Afonso, na gestão do prefeito em exercício, Marcondes Francisco (PSD), que substitui o prefeito eleito, Luiz de Deus, em licença médica, tem crédito que ultrapassa os R$ 14 milhões de reais do Fundeb, só no mês de janeiro.

"Até agora os esclarecimentos não foram prestados. É inadmissível o retorno das aulas sem a contra prestação devida. Queremos saber o que está faltando para que as férias desses profissionais sejam remuneradas", finalizou Evanilda.

A reportagem tentou entrar em contato com a secretaria de Educação de Paulo Afonso, porém as ligações não foram completadas.