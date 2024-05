Com saneamento básico precário, Juazeiro registra 4 mortes pela dengue | A TARDE

Com 4 mortes registradas pela dengue em Juazeiro, a preocupação da população tem aumentado com a precariedade no saneamento básico. É o que diz parte da população que questiona a atuação do (SAAE) Serviço de Água e Saneamento Ambiental de Juazeiro, órgão responsável pelo segmento.

A insatisfação toma conta dos moradores de uma rua do bairro Dom José Rodrigues, a qual sofre com o esgoto que, de acordo com eles, chega a invadir as casas.

"A gente chama os prepostos do órgão responsável que é o SAAE, eles chegam a vir por aqui, porém não dão solução ao problema. A cidade toda sofre com a incompetência desse órgão", disse um morador.

De acordo com os moradores, a rede de esgoto precisa ser desobstruída de forma completa.

"É simples, a bomba de sucção está sem força para puxar o volume do esgoto. Não é difícil trocar o equipamento para que se evite que o esgoto retorne e estoure dentro das residências,” apontou o morador.

A reportagem procurou a Prefeitura e não obtivemos resposta ao questionamento.

Publicações relacionadas