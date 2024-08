Grupo é alvo de ação que combate crimes conta administração pública

Ação é parte da "Operação Manejo", desencadeada nesta sexta-feira, 26, pelo Ministério Público de Pernambuco - Foto: Divulgação

Um mandado de busca e apreensão em uma empresa localizada no município de Juazeiro, Vale do São Francisco, suspeita de envolvimento em crimes contra a administração pública, foi cumprido pelo Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e Investigações Criminais Norte (Gaeco Norte)

A ação é parte da "Operação Manejo", desencadeada nesta sexta-feira, 26, pelo Ministério Público de Pernambuco, por meio do Gaeco e da Promotoria de Justiça do município de Trindade.

O objetivo é desarticular um grupo criminoso acusado de cometer crimes contra a administração pública, especialmente em contratos públicos de recolhimento de lixo na cidade de Trindade.

A operação contou com o apoio das Polícias Civil e Militar e resultou no cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Trindade e Petrolina, em Pernambuco, além de Juazeiro, na Bahia.