Homem é preso em flagrante por matar enteado de dois anos

Um homem foi preso em flagrante após ser denunciado pelo homicídio do enteado de dois anos de idade, em Bom Jesus da Lapa, a 793 km de Salvador. De acordo com o Ministério Público, o crime teve uma "motivação torpe", causado por ciúmes da mãe da criança.

O promotor de Justiça José Franclin Andrade de Souza revelou que o denunciado convivia em união estável com a mãe da criança há cinco meses. No dia do crime, ela, que era cozinheira em um restaurante da cidade, foi trabalhar e deixou o filho de dois anos com o padrasto que “decidiu matar a criança por causa do ciúme”.

O suspeito chegou a levar a criança ao hospital, alegando que ela "estava com respiração ofegante", porém, segundo a denúncia, a tentativa tinha o objetivo apenas de "dissimular a razão da morte". A mãe contou, em depoimento, que o filho tinha medo do padrasto, mas que ela não “suspeitava de nada”.

A denúncia revela que ele agredia a criança para “descontar” o ciúme que sentia da companheira. O crime é agravado por motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e pelo fato da criança ter dois anos e estar sob seu poder na condição de padrasto.

O promotor de Justiça José Franclin pediu ainda que seja mantida a prisão preventiva do denunciado.