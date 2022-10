Jogador da Juazeirense é morto durante comemoração das eleições

Um jogador de futebol da base da Juazeirense morreu na madrugada desta segunda-feira, 31, após ser baleado na cidade de Juazeiro. Identificado como Felipe Rocha de Sa Nunes, 19 anos, o jovem fazia parte do Sub-20 do Cancão de Fogo e estava comemorando o resultado do segundo turno das eleições quando o crime foi cometido.

De acordo com as informações da Polícia Cívil, que investiga o caso, o jovem foi alvejado por disparos de arma de fogo, encaminhado para o Hospital de Traumas em Petrolina, em Pernambuco, mas não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias do caso ainda não foram reveladas.

As guias de perícia e remoção do corpo foram expedidas. A autoria e motivação do crime são investigadas pela Delegacia de Homicídios da cidade.

Em sua rede social, a Juazeirense confirmou a morte do atleta e lamentou pelo acontecido que resultou na morte da promessa do clube.