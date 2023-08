"Motoristas atuam sem CNH na Prefeitura de Juazeiro", diz vereador

O Ministério Público do Estado da Bahia vai investigar uma denúncia que aponta irregularidades no transporte escolar da Prefeitura de Juazeiro, Vale do São Francisco baiano.

O vereador Mitú do Sindicato (PCdoB) denuncia que o serviço oferecido aos estudantes da rede municipal de ensino do município está em "estado de precariedade". A representação foi protocolada no MP, na última quinta-feira, 3.

No documento, o parlamentar denuncia também o atraso no pagamento do serviço, já que de acordo com o parlamentar, são três meses em atraso, o que tem levado a falta de manutenção dos veículos.

Outra grave denúncia apresentada pelo parlamentar é a condição na qual motoristas que transportam os estudantes estão atuando sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ao Portal A TARDE, o vereador falou ainda que os funcionário também atuam sem a preparação específica para a condução dos coletivos.

“Os motoristas não têm o documento que permite a condução dos ônibus, que é Carteira de Habilitação, e também não passaram por curso para dirigir o veículo. Isso coloca em risco a integridade dos alunos da rede municipal", afirmou o parlamentar.



É bom lembrar que um ônibus com pelo menos 50 estudantes capotou na zona rural do município, no último dia 13 de março. O motorista e três estudantes ficaram feridos.

Ao Portal A TARDE, a Secretaria de Educação e Juventude (Seduc) do município esclareceu que o serviço de transporte escolar cumpre todos os requisitos exigidos pela legislação, admitindo exclusivamente, motoristas devidamente habilitados na categoria adequada para cada tipo de veículo utilizado.