Oposição em Juazeiro lança programa de escuta nos bairros

Andrei Gonçalves (MDB) ouviu reivindicações e destacou que gestão Suzana Ramos (PSDB) trata mal a população - Foto: Reprodução

Uma escuta feita olho no olho. Essa foi a aposta do pré candidato a prefeito de Juazeiro, Andrei Gonçalves (MDB). Na primeira edição, o programa batizado como "Renova Juazeiro", visitou um bairro do município.

A ideia do pré-candidato é estar mais próximo do povo, para ouvir as principais dificuldades e reivindicações.

"É uma caminhada na qual estamos encontrando uma população que se sente há anos esquecida e abandonada pelo poder público. Nesta primeira edição, por exemplo, os moradores relataram que têm sofrido com a falta de serviços essenciais como iluminação pública, saneamento básico, água e principalmente na atenção à saúde", disse Andrei.

Nesta segunda-feira, 01, a segunda edição do projeto visitou mais um bairro local. O pré-candidato visitou ainda o Camelódromo de Juazeiro, onde de acordo com ele, encontrou queixas e muita revolta por parte dos permissionários com a atual gestão Suzana Ramos (PSDB).

"As queixas por aqui foram sobretudo quanto a segurança que está falha. A atual gestão tem tratando mal os permissionários. A gente pretende valorizar o trabalho desse povo", finalizou.