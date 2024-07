Paulo Afonso: mulher é internada em Pernambuco por falta de medicação

Pacientes estariam enfrentando dificuldades devido à falta de suprimentos básicos em unidades de saúde do município - Foto: Divulgação

Uma paciente de 76 anos, moradora de Paulo Afonso, Vale do São Francisco, precisou ser internada na cidade de Petrolina- PE por dificuldades em conseguir medicamentos no município baiano. A denúncia é da advogada e moradora do município, Onilde Carvalho.

O caso chama atenção, já que após um acidente doméstico, que resultou em fratura no colo do fêmur, a paciente foi transferida para a cidade pernambucana, onde realizou cirurgia.

Após voltar para Paulo Afonso, a mulher teve uma infecção óssea e precisou retornar para Petrolina, onde passou por nova cirurgia e segue internada, aguardando a compra de antibióticos para tratamento adequado, o que deveria ser oferecido pela saúde do município de Paulo Afonso, na gestão do prefeito em exercício, Marcondes Francisco (PP).

De acordo com Onilde, pacientes estão enfrentando sérias dificuldades devido à falta de suprimentos básicos em unidades de saúde do município.

Ainda de acordo com a denúncia, este não é um caso isolado, uma vez que outras pessoas também enfrentam dificuldades semelhantes devido à escassez de medicamentos e à falta de estrutura do município de Paulo Afonso.

"A situação é crítica e inaceitável. É dever das autoridades garantir que todos tenham acesso a tratamentos médicos adequados e oportunos", finalizou Onilde Carvalho.