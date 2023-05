PF e PM erradicam 13 mil pés de maconha no Norte da Bahia

Uma ação integrada das polícias Federal e Militar na região Norte da Bahia erradicou 13.300 pés de maconha. Os plantios foram localizados nas cidades de Curaçá, Juazeiro, Casa Nova, Remanso, Pilão Arcado, Sento Sé e Campo Formoso.

Ações de inteligência, com o suporte de helicópteros e drones, indicaram possíveis roças com os cultivos ilegais. Entre os dias 22 e 31 de maio, os policiais federais e militares encontraram as roças.

Os pés de maconha foram incinerados e as estruturas encontradas para irrigação destruídas.

"A integração é o principal lema do nosso trabalho. Combatemos o crime organizando com inteligência e união de esforços. Parabéns a todos os policiais que andaram por horas, nas zonas rurais, até localizar e erradicar os entorpecentes", declarou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.