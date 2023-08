PF identifica suspeito de compartilhar pornografia infanto-juvenil

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, 9, uma operação para cumprir mandado judicial, expedido pela Justiça Federal em Paulo Afonso, nordeste da Bahia. Denominada de Culto Pagano, a operação visa a busca domiciliar e apreensão de dispositivos cibernéticos relacionados a pornografia infanto-juvenil.



O suspeito foi identificado como responsável por compartilhar os materiais ilícitos em grupo de conversas. Os dispositivos cibernéticos apreendidos foram levados à pericia com o objetivo de constatar os delitos e impedir a disseminação do material.

O homem vai responder pelos crimes de armazenamento e de compartilhamento de material pornográfico infanto-juvenil, previstos no Estatuto da Criança e Adolescente. As penas do suspeito podem chegar a 10 anos de prisão.