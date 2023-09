Policiais ajudam família a fazer parto de bebê por telefone

O Centro Integrado de Comunicações (Cicom) de Juazeiro da Secretaria da Segurança Pública auxiliou uma família na realização de um parto. O bebê, do sexo masculino, nasceu dentro de um veículo, na última quarta-feira, 6.

As orientações foram repassadas, após ligação através do telefone 190. Os pais e familiares informaram que a mãe estava com contrações e em processo de início do trabalho de parto.

O soldado Magno da Central de Bombeiros recepcionou a ligação e orientou com os procedimentos necessários. Pouco tempo depois, os pais deram a notícia do nascimento. Na sequência, a família seguiu para uma unidade de saúde.