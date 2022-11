Prefeita de município pernambucano e marido sofrem acidente na Bahia

A prefeita do município pernambucano de Primavera, Dayse Juliana (PSB), e seu marido, sofreram um acidente de moto na noite deste domingo, 13, na cidade de Paulo Afonso, no norte da Bahia. João Paulo Rocha da Silva não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Segundo informações do G1, o casal voltava de uma viagem a Brasília quando o acidente aconteceu. A gestora teve uma fratura no braço, passou por cirurgia. Seu estado de saúde é considerado estável.

"Foi realizado o procedimento cirúrgico, ela passa bem, está consciente e está completamente fora de risco, aguardando os procedimentos para ser transferida para Recife", publicou a assessoria da prefeitura nas redes sociais.

A morte do marido, que era secretário de Governo da cidade, também foi confirmada pela gestão municipal.

"É com o mais profundo pesar que lamentamos o falecimento de João Paulo, secretário de Governo de Primavera e marido da prefeita Dayse Juliana".