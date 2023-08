Prefeitura é obrigada a realizar adequações no transporte escolar

Após concluir relatório de auditoria realizada em Paulo Afonso, que apontaram irregularidades no serviço de transporte escolar fornecido pela prefeitura, o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia recomendou, nesta quinta-feira, 31, melhoras no serviço.



Os trabalhos foram realizados no período de janeiro a maio do exercício de 2018. Uma multa de R$1 mil foi imputada ao prefeito Luiz Barbosa de Deus.

Para evitar riscos aos usuários do transporte escolar e evitar ainda a ocorrência de danos ao erário, o órgão exigiu que o gestor observe as orientações, em especial, quanto ao georreferenciamento e mapeamento das rotas de transporte escolar. Vai ser preciso ainda fornecer condições ao controle interno para que sejam implementados mecanismos de controle e acompanhamento diários dos serviços de transporte escolar.

O objetivo da auditoria foi verificar a qualidade do serviço de transporte oferecido aos alunos do município, atestar a regularidade da aplicação dos recursos públicos, assim como conferir a segurança e a disponibilização do serviço. Dos 80 roteiros analisados, 59 eram efetuados pela empresa “AM dos Santos Transportes”, contratada para a prestação de serviço de transporte escolar, e, 21, pela frota própria municipal.

Os nove veículos que compõem a frota própria do município foram considerados em boas condições pelos auditores.

Já em relação à frota terceirizada junto ao prestador “AM dos Santos Transportes”, dos 18 veículos inspecionados, nenhum apresentava cintos de segurança; 13 não apresentavam faixa escolar e, por fim, não foram apresentadas documentações de três dos veículos inspecionados. A decisão cabe recurso.