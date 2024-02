Sítio do Mato promove capacitações na Jornada Pedagógica 2024 | A TARDE

A Jornada Pedagógica teve encontros marcados por momentos de integração, dinâmicas e trocas de conhecimentos entre os profissionais | Foto: Agência Brasil

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) de Sítio do Mato, cidade localizada no oeste baiano, realizou a Jornada Pedagógica 2024 na última semana, com uma série de capacitações para os profissionais da área.



As formações foram ministradas pelas coordenadoras pedagógicas da Semec Isabel Meira e Niuza Teixeira. Finalizada na última sexta-feira, 16, a Jornada Pedagógica teve encontros marcados por momentos de integração, dinâmicas e trocas de conhecimentos.

O encerramento do evento contou com uma palestra motivacional realizada por Fabiane Carvalho, mestre em administração pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).