Suspeito de matar jogador da base da Juazeirense é identificado

A polícia civil identificou o suspeito de matar o jogador da base da Juazeirense, Felipe Rocha de Sá Nunes, de 19 anos, a tiros, na madrugada desta segunda-feira,31, em Juazeiro, no norte do estado.

Segundo as informações, o suspeito, que não teve seu nome revelado, teria cometido crime após uma discussão entre ele e a vítima, por causa de política, após o segundo turno das eleições. O pedido da prisão preventiva deve acontecer ainda nesta terça-feira, 1.

O corpo do jogador do sub-20 do Cancão de Fogo foi velado na segunda e será enterrado nesta terça, 1º, no Cemitério Central de Juazeiro.