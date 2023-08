Suspeito de tráfico de drogas é preso com submetralhadora na Bahia

Homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas foi preso em flagrante, no domingo, 30, no bairro de Itaberaba, em Juazeiro. Segundo as informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), no momento do flagrante, ele estava em posse de uma submetralhadora nove milímetros, 2,7 quilos de drogas (maconha, crack e cocaína), além de cinco munições.

Ainda conforme a pasta, os militares realizavam o patrulhamento ostensivo da região quando capturaram o suspeito. O major Edmildo Moreno Sobral, comandante da Rondesp, contou que o criminoso já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas.

"O suspeito tentou fugir das nossas equipes, mas logo foi alcançado. Após a captura, ele foi conduzido à Delegacia Territorial (DT), onde foram constatadas duas passagens por tráfico. Uma aqui no município e outra em Senhor do Bonfim", finalizou o militar.

Guarnições da 75ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Juazeiro) e da Rondesp Norte participaram da ação.