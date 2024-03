Prefeito de Alagoinhas participa de cerimônia do Novo PAC em Brasília | A TARDE

O prefeito de Alagoinhas, Joaquim Neto (PSD), participou da cerimônia solene que divulgou o resultado do Novo PAC Seleções, anunciado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa e o presidente Lula (PT). Ao todo serão investidos R$ 23 bilhões em obras para construção e renovação de equipamentos públicos nas áreas da Saúde, Educação, Cultura e Esportes.

A Bahia, por sua vez, teve 335 dos 417 municípios contemplados com o novo projeto. Alagoinhas está entre as cidades que receberá recursos para a execução de obras, incluindo para as áreas citadas. Dentre as propostas que serão desenvolvidas no município estão novas creches; escolas de educação infantil e em tempo integral; unidades odontológicas móveis; centro de atenção psicossocial (CAPS); espaços esportivos comunitários e demais intervenções.

O novo PAC também tem como propósito dialogar com os prefeitos de todo o território brasileiro. Nesse sentido, Joaquim Neto foi agraciado com uma audiência com o presidente Lula, na qual pôde expor as maiores necessidades do município e garantir a chegada dos recursos públicos.

“É, para mim, uma grande felicidade poder anunciar aos nossos municípios e imprensa, essa conquista inestimável, na qual a nossa cidade irá angariar verbas federais que irão contemplar a Saúde, a Educação, a Cultura, a Mobilidade Urbana e também a área dos Esportes. Ainda tive a grande satisfação de ser recebido pelo presidente Lula, demonstrando o prestígio que temos junto ao Governo Federal”, disse o chefe do Executivo municipal.

A cerimônia no Planalto também contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Além dele, outros governadores também estiveram presentes no ato, bem como Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte) e Raquel Lyra (Pernambuco), entre outras autoridades.