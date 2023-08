Prefeitura baiana abre concurso público com 145 vagas

A Prefeitura do município de Ubaíra, no Vale do Jiquiriça, abriu processo seletivo em diferentes áreas para atuação imediata e formação de cadastro de reserva. No total, são 145 vagas, com inscrições abertas até o dia 21 de agosto.

Os interessados devem comparecer na sede da prefeitura da cidade, localizada na Praça dos Três Poderes, no Centro. O atendimento é realizado das 8h às 12h e das 14h às 16h.

A taxa de inscrição custa entre R$ 45,00 a R$ 80,00, de acordo com o nível de escolaridade. Entretanto, os candidatos que se enquadram nos critérios do edital podem solicitar a isenção do valor até o dia 16 de agosto 2023. Os contratados terão carga horária de 20 a 40 horas semanais e salários que variam de R$ 1.320 a R$ 2.263.

Sobre as vagas

Nível fundamental incompleto ou completo: Motorista (10), Auxiliar de Serviço Administrativo Educacional (30), Auxiliar de Vigilância Escolar (8), Pedreiro (2) e Carpinteiro (1).Nível médio: Assistente Administrativo Educacional (2) e Monitor (23).Nível superior: Assistente Social (2), Nutricionista (1), Psicólogo (1), Pedagogo (5) e Professor (60).