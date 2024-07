Prefeitura de Ipirá mantém ônibus escolar sucateado após denúncias

Vídeo mostra condições do transporte escolar - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um vídeo que circula nas redes sociais denuncia as condições do ônibus escolar do município de Ipirá. O veículo responsável pelo transporte escolar das crianças no povoado de João Velho, aparece com o pneu careca.

Recentemente, Ipirá se tornou alvo de uma ação judicial que determinava o pagamento de uma multa de R$ 3 milhões por conta de problemas no transporte dos estudantes, após uma série de denúncias. No vídeo, o autor da gravação aponta ainda outros problemas na estrutura do ônibus.

Em fevereiro deste ano, a estudante Yasmin Santos de Oliveira, de cinco anos, morreu após cair do ônibus no município. O acidente ocorreu depois que a porta do veículo abriu durante a viagem.