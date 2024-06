Salvador tem 25 dias de festas para celebrar santos juninos | A TARDE

Pelo terceiro ano consecutivo, Salvador realizará 25 dias de festas para celebrar Santo Antônio e São João da maneira mais autêntica, trazendo o melhor do São João do interior para a capital em uma rica programação. O São João do Centro Histórico vai tomar conta das ruas, largos, praças, dos casarões e instituições da Praça da Sé ao Santo Antônio Além do Carmo, oferecendo programações em dois circuitos: o “Prá Lá de Bão”, que é completamente gratuito e o “Pra Ficá Mió”, realizado pelos bares, restaurantes e lanchonetes que fazem parte da Rota Sabores do Interior.

O diretor do Centro Histórico da secretaria municipal de Turismo, Gegê Magalhães, conta que os festejos acontecerão no Terreiro de Jesus, Cruzeiro de São Francisco, Praça da Sé, Praça da Cruz Caída e Praça Municipal. E a festa começa no dia primeiro de junho, no Santo Antônio Além do Carmo, com a programação da Paróquia, que celebra este ano 430 anos da devoção a Santo Antônio.

>> Estado investe R$ 132 milhões no São João do interior

No mesmo dia primeiro, a Associação dos Barraqueiros de Festas montará no Largo uma vila gastronômica composta por barracas, carrinhos e food trucks, que comercializarão comidas e bebidas típicas. E tudo isso acontece com o Largo do Santo Antônio e a Rua Direita ricamente decorados.

O governo do estado realizará no Parque de Exposições gratuitamente 12 dias de festa e divulgou ontem a programação das atrações (confira no primeiro caderno). Serão três fins de semana de festa, conforme revelado pela Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), que tradicionalmente ocupa também os largos do Pelourinho e o bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário. Os dias de festa no Parque de Exposições serão de 13 a 15, de 21 a 24 de junho e de 28 junho a 2 de julho.

Os shows de forró pé de serra começam no dia 9, no Coreto Musical Santo Antônio, no Largo do Santo Antônio Além do Carmo; depois tomam conta do Largo do Cruzeiro do São Francisco, a partir do dia 10, onde está montada a Estação de Forró São João; e seguem animando todo mundo a partir do dia 13 no Coreto Dona Flor, no Largo do Pelourinho. Enquanto isso pais e filhos poderão brincar nas barracas de jogos tradicionais montadas no Terreiro de Jesus.

No Parque de Exposições, serão realizados, gratuitamente, 12 dias de festa | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Gonzagão – interpretado pelo ator Vitório Emanuel – volta a circular pelos circuitos fazendo aparições surpresa, cantando acompanhado de um sanfoneiro. As quadrilhas juninas tomam conta da Praça da Cruz Caída nos dias 22, 23 e 24 e no dia 25 haverá o show de Gerônimo de encerramento do São João da prefeitura na Escadaria da Igreja do Passo, com o tema “O Herói do Sertão e a Saga do Forró”. Segundo o secretário municipal de Cultura, Pedro Tourinho, a festa organizada no Centro Histórico vai valorizar o samba junino.

Construída em acordo com a comunidade dos vários locais, a festa junina do Distrito Cultural do Centro Histórico de Salvador busca valorizar essa região especial da Bahia, respeitando seu patrimônio, gerando trabalho, renda e oportunidades para comerciantes e moradores, além de fomentar o empreendedorismo.

Os pré-festejos de São João contam com uma programação de forró estilo pé de serra no Coreto do Santo Antônio, de 21h30 à meia-noite. No dia 8 se apresentará o Trio Anarriê. No dia 9 será o Forró Sextando. No dia 10 a atração será o Trio Buruá e no dia 11, Daniel Frota. No dia 12 não haverá festa, mas no dia 13 a programação retorna com a apresentação da banda Zé de Tonha.

Para Simone Carrera, da Sole Produções, responsável pela criação de toda a festa junina no Centro Histórico, o São João busca resgatar as tradições juninas seja na música, na gastronomia e nas brincadeiras. “É uma festa pensada para as famílias de nossa cidade. Quem vier nos visitar aqui vai se deparar com um grande arraiá, onde uma comunidade inteira se mobiliza para trazer a melhor experiência do São João aqui na capital”, afirma.

Os festejos nos bairros históricos também têm a característica de trazer um perfil empreendedor muito forte, pois lojistas, bares, restaurantes, ateliês, galerias, barraqueiros e ambulantes credenciados são envolvidos. No Circuito “Pra Ficá Mió”, acontece a Rota Gastronômica Sabores do Interior, com a participação de 49 bares, restaurantes e lanchonetes do Centro Histórico que criaram menus especiais, temáticos, com preços também especiais para oferecer aos visitantes.

O São João do Centro Histórico tem o apoio institucional da Prefeitura de Salvador através da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) e da Empresa Salvador Turismo (Saltur), apoio da Amvox, e é uma realização da Sole Produções, em correalização com a Associação Centro Histórico Empreendedor (Ache).

Publicações relacionadas