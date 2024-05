Celso Sabino destaca potencial turístico na reconstrução do RS | A TARDE

Presente no II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, que acontece no Wish Hotel da Bahia, para debate sobre o tema, o ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), destacou o potencial turístico do Rio Grande do Sul como um dos pontos para o processo de reconstrução do estado, que sofre com fortes chuvas.

Sabino pontuou que para o processo ser iniciado, é necessário que o nível de água comece a diminuir, assim como as chuvas. A fala ocorreu em coletiva de imprensa.

"Toda crise ocasionada pelos eventos climáticos no Rio Grande do Sul, que tem causado muitos prejuízos às famílias e, sobretudo, à economia do estado. sem dúvida nenhuma, o potencial turístico do Rio Grande é gigante e não temos dúvida que a indústria do turismo vai ajudar a reeguer o estado e a puxar a retomada assim que a água cesse e a chuva retroceda", afirmou Sabino.

Ao falar sobre a inauguração da conexão aérea Salvador/Paris, o titular do Ministério do Turismo prometeu novidades no setor hoteleiro da Bahia em breve.

"Um voo muito importante que vai ligar diretamente Salvador à França. Já temos aqui uma ampla conexão aérea, recentemente anunciamos o voo Salvador-Chile, e agora uma excelente notícia. Salvador pode aguardar em breve mais anúncios no setor hoteleiro. Grandes empreendimentos que estão vindo para a Bahia", garantiu o ministro.

