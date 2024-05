Prefeitura vai enviar à CMS pacote de leis contra mudanças climáticas | A TARDE

A Prefeitura de Salvador vai enviar à Câmara Municipal (CMS) um pacotão de projetos de lei com medidas para o combate às mudanças climáticas na cidade. O anúnciou foi feito pelo prefeito Bruno Reis durante participação na Sala A TARDE, espaço no II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, no Wish Hotel da Bahia.

"Recentemente proibimos canudos e sacolas plásticas na cidade. Vamos mandar para a Câmara na próxima semana um conjunto de projetos para termos uma lei sobre mudanças climáticas na cidade, para ter uma lei que estimule a compra de produtos frutos da economia circular e uma lei da agroecologia. Então, somos referência em legislação. Temos projetos que são premiados, como o horto de restingas que nós já inauguramos, todo o nosso BRT ele tem estações com energia solar. O maior eletro terminal de recarga público do Brasil é aqui em Salvador", destacou o prefeito.



O Sala A TARDE foi pensado para ser um espaço essencial do evento, onde as maiores autoridades dos assuntos abordados poderão trocar ideias e experiências, além de apresentar soluções e cases para um seleto e exclusivo grupo de convidados, entre empresários e políticos.

O espaço leva a co-realização e curadoria do Anota Bahia, parceiro do Grupo A TARDE em eventos especiais e contará com uma cobertura intensa em todas as plataformas dos veículos.

Bruno também destacou ações da prefeitura em outras áreas, mas que possuem relação direta com a temática sustentável.

"Na maior crise do transporte público do país, temos 88 ônibus elétricos e vamos comprar mais 77 novos ônibus para a cidade. As nossas escolas são sustentáveis. Eu já entreguei 26 e vou entregar a 27ª amanhã, todas elas com energia solar e reutilização de água. Serão 52 entregues até o final deste ano", pontuou.

Publicações relacionadas