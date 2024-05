“Salvador se tornou referência em sustentabilidade”, diz Ana Paula | A TARDE

Presente no II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, a vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) parabenizou a iniciativa de discussão da temática voltada para a área ambiental, que conta com uma novidade neste ano, a Sala A TARDE, sendo mais um espaço para disseminação de ideias e debates sobre o assunto.

A “Sala A TARDE” foi pensada para ser um espaço essencial do evento, onde as maiores autoridades dos assuntos abordados poderão trocar ideias e experiências, além de apresentar soluções e cases para um seleto e exclusivo grupo de convidados, entre empresários e políticos.

O espaço leva a co-realização e curadoria do Anota Bahia, parceiro do Grupo A TARDE em eventos especiais e contará com uma cobertura intensa em todas as plataformas dos veículos.



“É um evento maravilhoso, liderado pela nossa amiga Isabela Suarez, um evento que trabalha a temática da sustentabilidade aliado ao desenvolvimento econômico e social. Então, a gente precisa trazer mais discussões como essa para poder mostrar que é possível desenvolver a cidade, gerar emprego, melhorar a renda da nossa cidade, melhorar o nosso PIB, com sustentabilidade, com respeito ao meio ambiente, com respeito às leis da natureza. Estão de parabéns", disse Ana.

Ana também comentou sobre Salvador sediar um evento desse porte para tratar de uma questão importante nos dias atuais e destacou feitos da gestão municipal voltadas para o assunto.



“Salvador tem sido premiada internacionalmente pela questão da sustentabilidade, é uma das 100 cidades resilientes do mundo, é o HUB de resiliência, então a gente ensina isso. Fomos premiados ano passado pela ONU Habitat, na China, como uma das 5 cidades com mais resiliência, com mais iniciativa de estabilidade no mundo. Nessa semana a prefeitura foi premiada pelo número de árvores plantadas, Salvador vem sendo referência em sustentabilidade e agora unindo as políticas públicas de sustentabilidade com as políticas do desenvolvimento econômico vai ser melhor ainda”, pontuou.

