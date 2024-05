André Fraga faz alerta para mudanças climáticas | A TARDE

Em conversa na Sala A TARDE, espaço no II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, no Wish Hotel da Bahia, para debater o assunto, nesta quinta-feira, 16, o vereador de Salvador, André Fraga (PV), fez um alerta sobre as mudanças climáticas na cidade nas próximas décadas.

André usou como exemplo os desastres ambientais no Rio Grande do Sul, que tem enfrentado fortes chuvas nas últimas semanas, com centenas de mortos.

"O que a gente tem é que cada vez mais eventos climáticos extremos serão comuns, mas não dá para te previsibilidade ainda. Existem modelos matemáticos que já mostram que o El Niño e o La Niña estão acontecendo bianualmente, o que muda completamente. O que a gente está vivendo hoje é cada vez mais frequente. Vai ser uma nova realidade para quem planeja obra", explicou André.

O vereador ainda pontuou sobre o risco de áreas da capital se tornarem inabitáveis nas próximas décadas por causa do avanço da maré.

"A gente fez, através do mandato, uma exposição fotográfica em que a gente simulou o aumento do nível do oceano e áreas da cidade que ficarão debaixo d'água e serão inabitadas, vai virar uma Veneza em algum lugar. É o caso da cidade baixa, que já sofre em dias de muita chuva com maré alta, e se o nível do oceano aumentar, vai piorar ainda mais . O que precisa ser feito é primeiro fazer o dever de casa, redução de emissão de gases que causam o efeito estufa. Não dá para cobrar do governo", afirmou.

