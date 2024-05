Bruno Reis diz que temática ambiental precisa de respostas necessárias | A TARDE

Em conversa na Sala A TARDE, espaço no II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, no Wish Hotel da Bahia dedicado à disseminação de ideias e debates sobre o assunto, o prefeito Bruno Reis afirmou que a temática ambiental precisa de respostas necessárias do setor público, privado e da sociedade de modo geral.

O gestor mencionou o desastre ambiental ocorrido no Rio Grande do Sul como prova de se investir para previnir nos demais estados brasileiros.

"Esse tema nunca teve um momento de tanta importância como agora. É urgente se debater os efeitos das mudanças climáticas. É uma necessidade de todos nós assumirmos um pacto, sejam os agentes políticos, o setor privado, ou a sociedade em geral para que possam dar as respostas que são cada vez mais necessárias. Nos últimos anos, Salvador passou a ter reconhecimento no Brasil e no mundo por práticas, ações e iniciativas que nos consolidaram como referência em sustentabilidade, resiliência e preservação do meio ambiente", disse Bruno.



O prefeito relembrou a criação da Secretaria de Cidade Sustentável como uma estrutura específica para tratar da temática sustentável na capital baiana desde 2013.

"Desde a chegada do nosso grupo à prefeitura em 2013, criamos a secretaria municipal de sustentabilidade. Naquela ocasião, nós éramos a primeira capital do Brasil a ter uma estrutura com tanta representatividade para propor políticas públicas e implementá-las", pontuou o prefeito.

O Sala A TARDE foi pensado para ser um espaço essencial do evento, onde as maiores autoridades dos assuntos abordados poderão trocar ideias e experiências, além de apresentar soluções e cases para um seleto e exclusivo grupo de convidados, entre empresários e políticos.

O espaço leva a co-realização e curadoria do Anota Bahia, parceiro do Grupo A TARDE em eventos especiais e contará com uma cobertura intensa em todas as plataformas dos veículos.



