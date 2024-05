Bruno: "Salvador tem estrutura específica para temática sustentável" | A TARDE

O prefeito Bruno Reis destacou nesta quinta-feira, 16, que Salvador possui uma estrutura específica, desde a criação da Secretaria de Cidade Sustentável, para tratar da temática na capital baiana, durante participação no II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, no Wish Hotel da Bahia.

Neste ano, o congresso conta com uma novidade a mais, a Sala A TARDE, sendo mais um espaço para disseminação de ideias e debates sobre o assunto. O local foi pensado para ser um espaço essencial do evento, onde as maiores autoridades dos assuntos abordados poderão trocar ideias e experiências, além de apresentar soluções e cases para um seleto e exclusivo grupo de convidados, entre empresários e políticos.

O espaço leva a co-realização e curadoria do Anota Bahia, parceiro do Grupo A TARDE em eventos especiais e contará com uma cobertura intensa em todas as plataformas dos veículos.

“Ao longo dos últimos anos, Salvador se tornou uma referência no Brasil e no mundo, por práticas de sustentabilidade. Desde a criação da Secretaria de Cidade Sustentável, Salvador foi a primeira capital do Brasil a ter uma estrutura específica para enfrentar esse tema. E depois, de lá para cá, com uma série de assuntos e incentivos que vão poder aportar aqui, neste Congresso, que fizeram com que nós nos tornássemos referência”, disse o prefeito de Salvador.

