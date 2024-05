Desembargador César Jatahy é homeneageado em congresso | A TARDE

O desembargador federal César Jatahy Fonseca foi homenageado com a Medalha de Mérito “Direito e Sustentabilidade 2024”pelos relevantes serviços prestados ao Direito e à Sustentabilidade no Brasil, na categoria Jurídico durante o II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, realizado em Salvador, no Hotel Wish, no Campo Grande.

O prêmio foi entregue pelo presidente do Ibrades, o advogado Georges Humbert, e pela vice-presidente de Sustentabilidade da Associação Comercial da Bahia, Isabela Suarez, e ressaltou a trajetória do magistrado, ex-promotor de Justiça do Ministério Público da Bahia, juiz federal desde 1998 e desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região desde 2020

“Em 2024, nosso homenageado assumirá a Coordenação dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região. É nessa perspectiva, da sustentabilidade dentro do Sistema de Justiça, com destaque para o aspecto social, que o Excelentíssimo Desembargador Federal César Jatahy Fonseca se destaca”, diz um trecho do texto sobre a premiação.

Presente ao evento, o desembargador Jatahy Júnior, diretor-geral da Unicorp-TJBA e irmão do homenageado, compôs a Mesa de Abertura do congresso, na quinta-feira (16). Na sexta (17), também compôs a Mesa e acompanhou palestra “Meio Ambiente e Sustentabilidade: jurisprudência do STJ”, proferida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Afrânio Vilela.

O Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, promovido pelo Ibrades, é uma referência nacional de estudos e debates sobre políticas públicas, sobre a atuação e desenvolvimento sustentável, que reunião autoridades políticas, comunidade jurídica, políticos, empresários do setor e jornalistas.

O evento também contou com a realização da “Sala A TARDE”, espaço pensado onde as maiores autoridades dos assuntos abordados puderam trocar ideias e experiências, além de apresentar soluções e cases para um seleto e exclusivo grupo de convidados, entre empresários e políticos. O espaço levou a correalização e curadoria do Anota Bahia, parceiro do Grupo A TARDE em eventos especiais e contou com uma cobertura intensa em todas as plataformas dos veículos.

Paulo Cavalcanti, Jatahy Júnior, Cézar Jatahy e Georges Humbert | Foto: Divulgação

