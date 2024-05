Diego Santana destaca importância das análises de investimentos | A TARDE

Nesta quinta-feira (16), acontece o primeiro dia de debates na II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, no Wish Hotel da Bahia, em Salvador. Na ocasião, presente na Sala A TARDE, espaço com curadoria do Anota Bahia, o investidor, educador financeiro e sócio da ACT Investimentos, Diego Santana, discorreu sobre o equilíbrio em relação aos investimentos, governança e sustentabilidade.

Para ele, as avaliações em relação a seleção de produtos e serviços, sendo um deles os fundos de investimento, a partir de parâmetros baseados nos critérios de governança vão ser cada vez mais importantes. “As pessoas estão cada vez mais informadas, obtendo mais informações do mercado para escolher melhor os seus investimentos, e os critérios de governança trazem consigo um pilar central nessas escolhas”, explica.

Segundo o educador financeiro, tanto a transparência quanto a ética e o acesso as informações financeiras e organizacionais facilitam a tomada de decisão em relação aos principais produtos que estão no mercado financeiro. “É algo muito importante que devemos dar cada vez mais atenção para melhorar nossa seleção de ativos”, destaca.

A “Sala A TARDE” foi pensada para ser um espaço essencial do evento, onde as maiores autoridades dos assuntos abordados poderão trocar ideias e experiências, além de apresentar soluções e cases para um seleto e exclusivo grupo de convidados, entre empresários e políticos. O espaço leva a co-realização e curadoria do Anota Bahia, parceiro do Grupo A TARDE em eventos especiais e contará com uma cobertura intensa em todas as plataformas dos veículos.

