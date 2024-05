“Muito a ser explorado”, diz Marco Antônio Costa sobre marinas | A TARDE

O Wish Hotel da Bahia está recebendo o segundo dia do II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, nessa sexta-feira, 17. Uma das atrações será a Sala A TARDE, onde ocorrerá um painel sobre infraestrutura náutica, com uma palestra realizada por Marco Antônio Costa, CEO do Recife Marina.

Em entrevista para o Anota Bahia, o gestor de marinas revelou alguns aspectos sobre o potencial presente na costa brasileira: “[O país] Tem um manancial muito grande para ser explorado e o Brasil parou um pouco nisso. Não sei se foi por falta de benefícios [fiscais] e incentivos para construção de embarcações, de estaleiros e de marinas. Existe uma enorme demanda reprimida no país que precisa ser buscada e aproveitada”.

Marco Antônio Costa irá palestrar sobre “Gestão de Marinas: desafios e oportunidades”, onde irá apresentar um caso desenvolvido pela iniciativa privada e que poderá servir de modelo para o Poder Público aplicar na administração e desenvolvimento nos estaleiros e marinas brasileiras, fomentando a economia do setor. O gestor também salienta a importância de conceder benefícios fiscais para facilitar a aquisição e produção de equipamentos para essas atividades.

A “Sala A TARDE” foi pensada para ser um espaço essencial do evento, onde as maiores autoridades dos assuntos abordados poderão trocar ideias e experiências, além de apresentar soluções e cases para um seleto e exclusivo grupo de convidados, entre empresários e políticos. O espaço leva a correalização e curadoria do Anota Bahia, parceiro do Grupo A TARDE em eventos especiais e contará com uma cobertura intensa em todas as plataformas dos veículos.

Matéria de Luís Felipe Guimarães para o Anota Bahia.

Publicações relacionadas