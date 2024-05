“O mundo está mudando”, afirma Armando Avena na Sala A TARDE | A TARDE

Nesta quinta-feira, 16, acontece o primeiro dia de debates no II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, no Wish Hotel da Bahia, em Salvador. Na ocasião, presente na Sala A TARDE, espaço com curadoria do Anota Bahia, o escritor, jornalista e economista, Armando Avena, abriu o painel “Governança nos setores público e privado”, que ainda contará com as palestras de Diego Santana, Roberta Carneiro e Leana Mattei.

Durante sua fala, Armando ressaltou a importância da sustentabilidade, afirmando que o mercado está dando valor ao meio ambiente, por meio de produtos e serviços feitos com qualidade e respeito à natureza. “Então é outro tempo, o século XXI inaugura outro tempo. Claro que o preço ainda é importante, mas nós damos muito mais importância a uma empresa que tem seriedade com o meio ambiente, preocupação com a natureza, que tenha uma governança e uma transparência que a gente passe a confiar nela”, declarou.

“O mundo está mudando e vai mudar mais ainda. Eu tenho segurança que nós estamos caminhando para algo sem volta, que é o momento de um mundo mais ambientalmente mais limpo, e que a gente tenha um cuidado para as novas gerações”, acredita o economista.

Armando ainda reforça que, atualmente, a transparência e a governança interfere diretamente no mercado, fazendo com que pessoas prefiram o produto de uma certa empresa por confiar nela. “O consumidor, ao saber que a empresa utiliza um trabalho escravo ou trata mal os seus funcionários, deixa de comprar nessa empresa. Então nós estamos em um mundo onde a reputação, a transparência e a sustentabilidade é cada vez mais importante”, conclui o jornalista e escritor.

A “Sala A TARDE” foi pensada para ser um espaço essencial do evento, onde as maiores autoridades dos assuntos abordados poderão trocar ideias e experiências, além de apresentar soluções e cases para um seleto e exclusivo grupo de convidados, entre empresários e políticos. O espaço leva a correalização e curadoria do Anota Bahia, parceiro do Grupo A TARDE em eventos especiais e contará com uma cobertura intensa em todas as plataformas dos veículos.

