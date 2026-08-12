7 de Setembro em Salvador: veja bloqueios e mudanças no trânsito

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Motoristas que circularem pelo Centro de Salvador e por trechos da Barra, Vitória e Campo Grande precisarão ficar atentos às mudanças no trânsito previstas para o desfile cívico de 7 de Setembro.

As alterações começam no dia 4 de setembro, quando haverá uma operação especial no Largo do Campo Grande para a realização do ensaio do desfile.

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A partir da noite de 6 de setembro, a Transalvador programou bloqueios, proibição de estacionamento, inversão de sentidos e desvios em diferentes pontos da cidade.

As mudanças foram estabelecidas com o objetivo de organizar o tráfego de veículos e a circulação de pedestres durante as atividades da Independência do Brasil.

Confira abaixo as mudanças:

Ensaio do desfile muda trânsito no Campo Grande

No dia 4 de setembro, das 21h às 23h59, a circulação de veículos será proibida em um trecho da Avenida Sete de Setembro, no Largo do Campo Grande, entre a Rua Banco dos Ingleses e o acesso ao Corredor da Vitória.

Nesse período, motoristas que vierem do Vale do Canela e do Corredor da Vitória serão desviados para a Avenida Araújo Pinho, Rua Dr. Augusto Viana e Rua João das Botas.

Também haverá alteração no sentido de circulação em uma das vias que margeiam a Praça Dois de Julho. O estacionamento será proibido no local a partir das 17h.

Esquema para o desfile: barreiras fixas e móveis nos dias 6 e 7

6 de setembro (domingo) : a partir das 19h, serão instaladas 15 barreiras fixas em pontos como a Rua Chile, Rua da Ajuda, Ladeira da Montanha e Avenida Sete de Setembro.

: a partir das 19h, serão instaladas 15 barreiras fixas em pontos como a Rua Chile, Rua da Ajuda, Ladeira da Montanha e Avenida Sete de Setembro. 7 de setembro (segunda-feira) : a partir das 5h, serão instaladas 26 barreiras móveis e seis barreiras com material de sinalização para restringir o acesso ao percurso do desfile, que vai da Ladeira da Barra ao Largo de São Bento.

Fanfarras na Av. 7 de setembro - Foto: José Simões/Ag A TARDE

Estacionamento será proibido em dezenas de vias

A partir da meia-noite do dia 7 de setembro, fica proibido estacionar em vias como Avenida Euclídes da Cunha, Largo e Rua da Graça, Rua Chile, Ladeira da Montanha e em toda a extensão da Avenida Sete de Setembro, que abrange a Ladeira da Barra até o Largo de São Bento.

A Transalvador informou que fará o monitoramento do tráfego e fiscalizará o estacionamento irregular durante a operação.

Circulação de veículos será bloqueada a partir das 5h

A circulação de veículos será totalmente proibida a partir das 5h do dia 7 nas vias mencionadas acima, devido à passagem oficial do desfile cívico.

Com os bloqueios, a Transalvador orienta os motoristas com destino às proximidades do Centro a utilizar como alternativas a Avenida Lafayete Coutinho, conhecida como Avenida Contorno, o Vale dos Barris e a Avenida José Joaquim Seabra, na Baixa dos Sapateiros.

Quem vier da Avenida Princesa Leopoldina em direção à Graça também poderá utilizar a Avenida Reitor Miguel Calmon e o Vale do Canela.

Moradores terão acesso às áreas interditadas

Apesar dos bloqueios, moradores das vias interditadas terão o acesso garantido. Para entrar nas áreas restritas, será necessário comprovar o endereço, por meio de documentos como contas de água, energia elétrica ou telefone.

Outros veículos só poderão acessar o perímetro das festividades mediante apresentação da credencial “Trânsito Livre”, fornecida pela Transalvador.

Veículos de serviços públicos, como ambulâncias, bombeiros, polícias, Guarda Civil Municipal e equipes de trânsito e transporte, terão prioridade de circulação e estacionamento quando estiverem devidamente identificados e em serviço.

Quando o trânsito volta ao normal?

O tráfego será normalizado após avaliação da Transalvador.

Por isso, motoristas que precisarem circular pelas regiões afetadas no feriado devem evitar as áreas do desfile e seguir as rotas alternativas indicadas pela Transalvador até a liberação das vias.