Acidente deixa casal ferido e congestiona trânsito na Av. Paralela, em Salvador

Acidente aconteceu no sentido Aeroporto Internacional de Salvador - Foto: Leitor | Portal A TARDE

Um casal ficou ferido após sofrer um acidente na Avenida Paralela, em Salvador, na tarde deste sábado, 24, após duas motos colidirem no sentido Aeroporto. Segundo informações da Transalvador, uma unidade do SAMU e do SALVAR (Corpo de Bombeiros), estão no local para prestar os primeiros socorros.



Em um vídeo recebido pelo Portal A TARDE é possível ver um longo engarrafamento e populares tentando organizar o trânsito para que a área fique isolada. Uma viatura da Transalvador está no local. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Em consulta a um aplicativo de tráfego, é possível ver o alerta vermelho na região da entrada da avenida Orlando Gomes. Imagens que circulam nas redes sociais também mostram o trânsito congestionado.

