Acidente envolvendo três veículos deixa motociclista ferido em Salvador

Um acidente envolvendo três veículos deixou um motociclista ferido na manhã desta terça-feira, 26, na Avenida Barros Reis, em Salvador. Segundo informações preliminares divulgadas pela RecordTV Bahia, o acidente ocorreu quando um carro parado na via abriu a porta, atingindo o motociclista identificado apenas como Marcelo.

Com o impacto, Marcelo perdeu o controle da moto e caiu na pista, sendo atropelado por um outro veículo que transitava no local. A lateral do carro envolvido ficou bastante danificada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros no local. Apesar da gravidade do acidente, Marcelo estava consciente no momento do atendimento, mas precisará de cuidados médicos adicionais.

As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas, e o trânsito na região ficou parcialmente interditado durante o atendimento às vítimas.